Древній Марс був придатним для підземного життя

Однак, це не обов’язково означає, що життя на сусідній планеті дійсно існувало.

Стародавній Марс вірогідно мав усі умови для підтримки життя у своїх ґрунтових породах.

Команда вчених з Університету Брауна на чолі з Джессі Тарнасом підрахували, що під поверхнею планети було достатньо хімічної енергії для процвітання мікробів. Але, як пише Newsweek, ці умови існували 4 мільярди років тому.

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«За допомогою базових хімічних і фізичних розрахунків, ми визначили, що нижній горизонт стародавнього Марсу мав достатню кількість розчиненого гідрогену для того, щоб живити цілу підземельну біосферу. Умови у цих заселених зонах були схожими тими, які існують під ґрунтами на Землі, де живуть мікроби», - сказав Тарнас.

На нашій рідній планеті такі регіони відомі як підземні літотрофні мікробні екосистеми. Мікроби в них не здатні живитися від енергії Сонця. Натомість вони «крадуть» електрони у молекул в підземному середовищі з розчинених молекул гідрогену.

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Вчені підрахували, що приблизно 4 мільярди років тому існувала глобальна життєва зона під корою Марса, багатою на гідроген. На їхню думку, це доводить, що на сусідній планеті легко могли існувати прості форми життя сотні мільйонів років тому. Однак, це не означає, що під своєю поверхнею Марс дійсно був живий.