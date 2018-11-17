Вчені випадково відкрили нове царство мікроорганізмів

Студентка канадського університету з цікавості зібрала зразки ґрунту під час навчального походу.

Студентка Університету Дэлхаузи під час навчального походу з цікавості зібрала зразки ґрунту біля міста Галіфакс. Пізніше виявилося, що в них знаходяться мікроорганізми, які не належать до жодного з відомих царств еукаріотів.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Naked science.

Зазначається, що до основної класифікації живих організмів на Землі входять п'ять царств: прокаріоти (доядерні організми), протісти, гриби, рослини і тварини. Ця класифікація була запропонована в другій половині ХХ століття екологом Робертом Хардингом Уиттакером.

Виявлені в ході нового дослідження мікроорганізми не належать до жодного з цих царств, але належать до групи мікробів яких називають хемімастиготами (hemimastigotes). Це одноклітинні мікроорганізми, які були виявлені ще в ХІХ столітті, але до недавнього часу дослідники не могли знайти для них місце на дереві еволюції.

У зразках грунту знайшли два види хемімастиготів. Перший - Spironema, який спостерігали і раніше, а другий - новий і до цього часу невідомий. Його назвали Hemimastix kukwesjijk - на честь огра, який фігурує в місцевих легендах. За словами студентки, яка їх знайшла, вони поводяться незвично і помітити їх вдалося далеко не одразу.

"Це відкриття буквально перемальовує наше дерево життя, додаючи нове відгалуження на найнижчих рівнях. Воно розширює розуміння еволюції складних клітин та їх походження, задовго до появи на Землі тварин" - заявив один з авторів дослідження Аластер Сімпсон.