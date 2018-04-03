Вчені допустили існування життя в атмосфері Венери

Вчені припустили, що життя на Венері слід шукати не на поверхні планети, а на великій висоті у верхніх шарах атмосфери.

В атмосфері Венери, цілком імовірно, може існувати життя, незважаючи на досить екстремальні умови.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Вісконсіна, проаналізували супутникові знімки Венери і спектри поглинання, повідомляє Science Daily з посиланням на Astrobiology, передає Republic.

Учені багато років зайняті пошуками слідів життя на інших тілах Сонячної системи - велика частина таких досліджень пов'язана з Марсом, проте останнім часом також висловлюються припущення, що життя може існувати на деяких супутниках Сатурна і Юпітера, що мають атмосферу, і за розмірами несильно відрізняються від Землі. На Венері, однак, спроб знайти життя практично не вживається через вкрай екстремальні умови на планеті - вона цілком покрита щільними хмарами, через що виникає парниковий ефект і температура на поверхні планети перевищує 450 градусів за Цельсієм. Сама атмосфера складається з вуглекислого газу і сірчаної кислоти.

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У новій роботі вчені припустили, що життя слід шукати не на поверхні планети, а на великій висоті у верхніх шарах атмосфери. На такій висоті там панують відносно невисокі температури (близько 60 градусів за Цельсієм), є пари води, а також сполуки сірки і вуглекислий газ. На їхню думку, в таких умовах цілком можуть жити мікроби: на Землі деякі види мешкають в гарячих джерелах при температурах понад 70 градусів за Цельсієм і харчуються вуглекислим газом.

Вчені досліджували зображення, отримані працюючим японським зондом "Акацукі". Вони виявили в атмосфері планети темні плями з непізнаних частинок. Ці плями, за спостереженнями дослідників, зберігаються протягом кількох днів, змінюючи форму і яскравість. Частинки, які складають ці плями, мають розміри, схожі з розмірами бактерій на Землі. У той же час, зрозуміти, чи є це органічними сполуками або неорганічними, на підставі наявних даних достовірно не можна.

"Венера залишалася потенційно населеною протягом щонайменше двох мільярдів років після її формування, що набагато довше, ніж вода продовжувала існувати на Марсі, де ми сьогодні шукаємо життя. Життя цілком могло виникнути на Венері і адаптуватися до нових умов", - заявив один із авторів дослідження.

Вчені підкреслюють, що їхні висновки можна розглядати лише як припущення - суворо підтвердити або спростувати таку теорію можна буде тільки шляхом вивчення атмосфери Венери за допомогою спеціальних зондів.