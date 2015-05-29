Японські вчені навчилися відновлювати втрачену пам'ять

Нове дослідження допомогло вирішити давню суперечку нейрофізіологів про природу пам'яті: ретроградна амнезія (пов'язана з травмами і хворобою Альцгеймера), очевидно, викликається не непоправним збитком для клітин мозку, а лише блокуванням доступу до неушкодженої пам'яті.

Про свої експерименти біологи розповіли на сторінках журналу Science, пише Lenta.ru.

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Колектив вчених на чолі з лауреатом Нобелівської премії з медицини Судзумі Тонегавою (Susumu Tonegawa) хотіли з'ясувати, чи можливо повернути спогади, «вибиті» з мозку хімічними засобами. Для цього вони піддавали удару струмом мишей, поміщених в клітку, в результаті чого у них виробилася захисна реакція (завмирання). Через деякий час гризуни почали завмирати при потраплянні в клітину навіть у відсутність неприємного стимулу. Потім частини мишей ввели препарат анізоміцин, який гальмує синтез білків. Тим самим він послабив синаптичні зв'язки і сприяв амнезії.

Інші миші (контрольна група) отримали нешкідливий сольовий розчин. Як і очікувалося, при влученні в клітку у мишей зі стертою пам'яттю не включалася захисна реакція.

Потім, щоб з'ясувати, чи зникла пам'ять про електрошок з мозку піддослідних мишей (або просто виявилася заблокованою), вчені звернулися до оптогенетики — порушення світлом клітин мозку, яким за допомогою генної інженерії надали світлочутливість.

Нейрофізіологи вибірково активували нейрони, які відповідали за пам'ять про неприємний досвід — але вже помістивши мишей в іншу клітку. Виявилося, що миші з амнезією завмирали так само часто, як і гризуни з контрольної групи, незважаючи на те, що забули про своє перебування в приміщенні з електрошоком.

Вчені пояснюють це явище тим, що за створення (кодування) і витяг спогадів відповідають різні процеси. У період навчання (створення пам'яті) зв'язки між клітинами в різних ділянках мозку зміцнюються настільки, що для їх зберігання немає необхідності в посиленні синаптичних зв'язків — на відміну від вилучення. Таким чином, існує можливість повернути втрачену в результаті травми або хвороби пам'ять.

«При ретроградній амнезії пам'ять не стирається — просто втрачається доступ до неї. Наші результати покликані стимулювати нові дослідження з біології пам'яті і її відновлення в клінічних умовах», — зазначає Тонегава.

У 2013 році учений прославився тим, що ввів піддослідним мишам помилкові спогади. У 2014 році нейрофізіолог успішно змінив емоційне забарвлення спогадів на протилежне, впливаючи світлом на нейрони головного мозку.