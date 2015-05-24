Нобелівський лауреат і прототип героя фільму «Ігри розуму» Джон Неш загинув в аварії разом із дружиною
Джон Неш став лауреатом Нобелівської премії з економіки у 1994 році.
Вісімдесятишестирічний американський математик, лауреат Нобелівської премії з економіки Джон Неш загинув в автокатастрофі в Нью-Джерсі.
Як повідомляє телеканал «Дождь», про це пише Huffigton Post із посиланням на представника поліції Нью-Джерсі.
В аварію потрапило таксі, в якому їхав Неш. Його дружина Алісія Неш, яка була з ним в авто, теж загинула. За даними місцевого видання NJ.com, вони не були пристебнуті.
Джон Неш став лауреатом Нобелівської премії з економіки в 1994 році «за фундаментальний аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор». Відзначена була дисертаційна робота Неша з теорії ігор, написана ним у 1949 році.
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