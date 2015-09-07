Британські вчені винайшли тест на визначення швидкості старіння
12:31, 07 вересня 2015Наука та IT
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Британські вчені розробили алгоритм тестування, що дозволяє визначити, з якою швидкістю людина старіє.
Тест допомагає визначити біологічний вік людини / vegetarian-way.com
Тест заснований на спостереженні за сотнею різних генів у тканини м'язів і мозку. Порівнявши дані про їх стан у здорових шістдесятирічних і у молодих людей, вчені отримали уявлення про те, як виглядає ідеальна модель старіння, повідомляє Російська служба ВВС.
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Тест, крім іншого, дозволяє виявити різницю між фактичним віком людини і біологічним віком його тіла у відповідності з цією моделлю.
У деяких випадках різниця між цими двома показниками становила до 15 років.
Також тест допомагає визначити схильність людини до генетичних захворювань, зазначають його розробники.
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