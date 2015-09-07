Британські вчені винайшли тест на визначення швидкості старіння

Тест заснований на спостереженні за сотнею різних генів у тканини м'язів і мозку. Порівнявши дані про їх стан у здорових шістдесятирічних і у молодих людей, вчені отримали уявлення про те, як виглядає ідеальна модель старіння, повідомляє Російська служба ВВС.

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Тест, крім іншого, дозволяє виявити різницю між фактичним віком людини і біологічним віком його тіла у відповідності з цією моделлю.

У деяких випадках різниця між цими двома показниками становила до 15 років.

Також тест допомагає визначити схильність людини до генетичних захворювань, зазначають його розробники.