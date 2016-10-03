Нобелівську премію з медицини отримав японець за вивчення "самопоїдання" клітин

Лауреатом у 2016 році став японець Есінорі Осумі, повідомляється на сайті премії.

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Розмір Нобелівської премії – 8 млн шведських крон (близько 24 млн грн). У 2016 році на премію в області фізіології і медицини претендували 273 вчених. Цю премію вручили в 107-й раз, перших лауреатів оголосили в 1901 році.

Аутофагія - процес, при якому внутрішні компоненти клітини потрапляють всередину її лізосом, якщо мова йде про ссавців, після чого піддаються деградації. За допомогою цього процесу клітина може оновлюватися і продовжувати власне життя.

Процес аутофагії відомий вже протягом більше 50 років, але його фундаментальну значимість, відзначається в повідомленні Нобелівського комітету, довів тільки Осумі у своїх дослідженнях в 1990-х роках.

Імена інших вчених, представлених до нагороди не розголошуються. Згідно з правилами фонду, цю інформацію можна буде розсекретити лише через 50 років.