"Це справжній штучний інтелект": французькі дизайнери розробили смартфон майбутнього

Про це повідомляє The Dezeen.

Смартфон обтічної форми управляється за допомогою голосових команд, камера оснащена функцією розпізнавання осіб, крім того, вона може проектувати ролики за допомогою 3D-голограм. «Це справжній штучний інтелект», - сказав Оліве.

Читайте такожУ Британії розробили літаючий дрон, який за командою господаря робить селфі (відео)

Поки що модель існує тільки як концепт, але в майбутньому розробники планують налагодити серійне виробництво.

Філіп Старк - французький промисловий і інтер'єрний дизайнер, засновник власного бюро S+ARK. Співпрацює з виробниками меблів і предметів інтер'єру Kartell, Baccarat, Magis та іншими. Його роботи демонструються в постійних колекціях Музею декоративного мистецтва в Парижі та Музею дизайну в Лондоні.