"Це справжній штучний інтелект": французькі дизайнери розробили смартфон майбутнього
Дизайнери Філіп Старк і Жером Оліве розробили концептуальну модель смартфона майбутнього - Alo.
Про це повідомляє The Dezeen.
Смартфон обтічної форми управляється за допомогою голосових команд, камера оснащена функцією розпізнавання осіб, крім того, вона може проектувати ролики за допомогою 3D-голограм. «Це справжній штучний інтелект», - сказав Оліве.
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Поки що модель існує тільки як концепт, але в майбутньому розробники планують налагодити серійне виробництво.
Філіп Старк - французький промисловий і інтер'єрний дизайнер, засновник власного бюро S+ARK. Співпрацює з виробниками меблів і предметів інтер'єру Kartell, Baccarat, Magis та іншими. Його роботи демонструються в постійних колекціях Музею декоративного мистецтва в Парижі та Музею дизайну в Лондоні.