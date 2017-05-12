15-річний школяр з Ужгорода зробив платформу для роботів ELFi robots (відео)

15-річний Марк Дробнич розробив платформу для роботів під назвою ELFi robots, і хоче зробити їх створення доступним кожному. Для цього хлопець запустив кампанію на Kickstarter: щоб досягнути поставлену ціль, йому потрібно зібрати 33 тисячі фунтів. Як розповів Марк Inspired, зараз він презентує свою ідею у фіналі World Robot Olympiad в столиці Катару.

Раніше вже писали про цього здібного школяра з Ужгорода: влітку 2014 року Марк потрапив до фіналу Google Science Fair, престижного наукового конкурсу для молоді. Його проект, який називався “Шкільний презентаційний мікроскоп з дистанційним управлінням”, увійшов до числа 15-ти фіналістів, яких було відібрано журі Google в ході конкурсу. Марк навчається в хіміко-біологічному класі Ужгородської гімназії, і з самого дитинства проявляє інтерес до конструкторських рішень та науки.

Мікроскоп для Google Science Fair хлопець зібрав самостійно, використовуючи запчастини конструктора LEGO. Така ж концепція лежить в основі ELFi Robotics: люди отримають набір інструментів та програмного забезпечення, за допомогою якого зможуть самостійно зібрати робота-іграшку. Роботи, створені на базі ELFi Robotics, можуть комунікувати з людьми англійською мовою – підтримка інших мов, за словами Марка, очікується незабаром.