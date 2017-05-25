СБУ каже, що механізм блокування російських сайтів і соцмереж досі не розроблений

Механізм блокування заборонених в Україні російських сайтів і соціальних мереж наразі відсутній, але розробляється. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

"На сьогодні я можу сказати, що механізм блокування російського контенту розробляється відповідно до отриманих доручень", - зауважив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та СБУ за участю Нацбанку.