У будівлі Кабміну є доступ до заборонених російських соцмереж - журналіст

15:57, 24 травня 2017
Суспільство
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Журналисту  удалось беспрепятственно зайти на страницы ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и Mail.Ru из здания Кабинета Министров.

Российские соцсети / REUTERS

Журналісту вдалося безперешкодно зайти на сторінки ВКонтакте, Однокласники, Яндекс і Mail.Ru з будівлі Кабінету Міністрів.

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Відповідні фото він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблокований доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С".

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Теги: #блокування російських сайтів#блокування ВКонтакте в Україні