Експерти спрогнозували, коли штучний інтелект повністю замінить людей різних професій

Фахівці з Інституту майбутнього людства при Оксфордському університеті опитали 352 світових експерти про майбутнє штучного інтелекту. Його результати представлені на ресурсі arXiv.org, передає Naked Science.

Читайте такожВчені відкрили новий тип планетВ результаті азіатські вчені дали більш "оптимістичні" прогнози розвитку ШІ, ніж їх північноамериканські колеги. На думку перших, штучний інтелект перевершить людину у вирішенні більшості завдань протягом 30 років. у свою чергу жителі Північної Америки заявили про більш ніж 70-річний проміжок.

На думку вчених з різних куточків світу, з імовірністю 50% штучний інтелект замінить людину у всіх сферах діяльності протягом 120 років. Але деякі професії "підуть" раніше.

"Перекладачі стануть не потрібні до 2024 року: тоді ШІ буде справлятися з такими завданнями краще. До 2026 року він також буде впевнено писати прості есе. Водії вантажних автомобілів стануть не потрібні до 2027 року, а до 2031-го та ж доля чекає продавців роздрібної торгівлі. В середині XXI століття роботи будуть впевнено виконувати хірургічні операції", - відзначають дослідники.

Штучний інтелект зможе освоїти навіть творчі професії. Вчені припускають, що майже всю художню літературу до кінця 40-х теж будуть писати спеціальні програми.