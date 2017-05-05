Люди мають залишити Землю в найближчі 100 років, інакше вимруть - Хокінг

Люди повинні колонізувати іншу планету протягом найближчих 100 років, інакше вони зіткнуться із загрозою зникнення. Про це заявив відомий британський фізик Стівен Хокінг, передає CNBC.

До цього він прогнозував, що людство може зникнути через 1 тис. років, але зараз, за його словами, ситуація змінилась, тому людям варто поквапитися.

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"Зі зміною клімату, астероїдними ударами, епідемією та зростанням чисельності населення наша власна планета стає дедалі нестабільнішою", - йдеться у повідомленні.

"Хоча ймовірність катастрофи на планеті Земля в нинішньому році може бути досить низькою, вона стає майже стовідсотковою в найближчі тисячу, 10 тис. років. До того часу ми повинні переселитися на інші зірки, тому катастрофа на Землі не буде означати кінець людської раси", – заявив фізик.

Раніше Хокінг заявляв, що у найближчу тисячу років настане неминучий кінець світу через ядерну війну, штучний інтелект чи генетично утворений вірус.