В Україні створюють нову соцмережу Ukrainians: зареєструватись можна і через заборонену ВКонтакте

Після блокування російських соцмереж указом президента в режимі бета-тестування запрацювала соцмережа Ukrainians, котра позиціонується як українська алтернатива. Реєстрація на порталі можлива через сторінку у Facebook, електронну пошту та заборонену VKontakte з 3 червня.

Читайте такожЗМІ розповіли, як "Воля" продовжує працювати в окупованому КримуПро відкриття нової соцмережі у розповіла одна із засновниць проекту Олександра Струмчинська. Також інформація про проект міститься на відповідній сторінці у "Фейсбуці", яка, втім, відзначена як неофіційна.

Наразі доступна лише частина звичного функціоналу соцмереж. Засновники пояснюють, що на повноцінну реалізацію проекту потрібно 4 місяці.

"Протягом зазначеного періоду плануємо поступово презентувати для Вас частини функціоналу української соціально мережі. Очікуйте наступний функціонал "Друзі" та "Новини" після досягнення 100 000 зареєстрованих користувачів", - йдеться у повідомленні.

Можливість реєстрації черех ВКонтакте, яка обурила багатьох, автори пояснюють бажанням спростити перенесення основних персональних даних і процес заповнення профілю, а в майбутньому - пришвидшити можливість пошуку друзів. Доступна можливість реєстрації через соціальні мережі ФБ та ВК, або ж через підтвердження нового профілю через електронну скриньку.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.