Використання українцями сумнівних програм для обходу блокування россайтів загрожує кібербезпеці - експерти

Використання українцями сумнівних безкоштовних VPN-програм (Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа), які дають змогу користувачам обходити блокування санкційних російських сайтів і соціальних мереж, загрожує кібербезпеці країни, заявив глава правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Федієнко на прес-конференції в УНІАН.

«Після того як оператори і провайдери почали блокувати ресурси (що потрапили під санкції - УНІАН), різні країни почали пропонувати для нашої держави свої VPN-сервери і таким чином мати ще більший доступ до корпоративних сегментів нашої країни. Коли користувач бачить, що з'явився якийсь безкоштовний VPN-сервер, за допомогою якого він матиме доступ до ресурсу, він ним скористається. Це велика загроза», - сказав він.

Як повідомив голова Комітету з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій ІнАУ Анатолій П'ятников, сама по собі технологія VPN-з'єднання є абсолютно безпечною і надійною. Однак неперевірені і безкоштовні програми, запропоновані в інтернет-магазинах Play Market і AppStore, не забезпечують безпеки цих своїх користувачів. Так, за його словами, встановлюючи на своєму пристрої неперевірений VPN-клієнт, користувач передає всі свої дані на сервер за межами України, однак невідомо, хто в подальшому зможе використати цю інформацію і з якою метою.

«Коли користувачі заходять зі своїми пристроями до себе додому або в корпоративну мережу будь-якої установи, мобільні пристрої продовжують зберігати зашифровані інтернет-з'єднання з серверами у Франкфурті, Москві, Нью-Йорку, Амстердамі або будь-якому іншому місті, і відправляти туди дані. Пристрій сам по собі має можливість збирати інформацію про локальну мережу, її структуру, топологію і відправляти цю інформацію невідомо куди. Аж до використання мікрофона, включення камери тощо», - сказав П'ятников.

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Згідно з даними голови Комітету з питань захисту прав людини та свободи слова ІнАУ Максима Тульєва, українська аудиторія заблокованої соціальної мережі «Вконтакте» до видання президентського указу про внесення російських ресурсів під санкції становила близько 20 млн абонентів. Після того як українські провайдери та оператори обмежили доступ до цих ресурсів, відплив української аудиторії «Вконтакте» становив близько 15 млн абонентів. Водночас у мережі Facebook з'явилося лише 1,5 млн нових користувачів з України. На думку Тульєва, більшість з них все одно продовжують користуватися російською соцмережею, використовуючи VPN-програми. Тому дуже важливо провести роботи з підвищення комп'ютерної грамотності населення, щоб українці розуміли, яку загрозу несе використання ненадійних з'єднань.

Тульєв наголосив, що особливу загрозу несуть безкоштовні VPN-програми. Ця технологія сама по собі потребує вкладень у підтримку серверів і забезпечення пропускної здатності підключених до них інтернет-каналів. Тому вона не може бути безкоштовною. «Якщо хтось надає безкоштовний VPN, варто задуматися, на чому він заробляє», - додав Тульєв.

Учасники прес-конференції наголосили, що заборона російських сайтів і соціальних мереж є питанням національної безпеки. Однак закликали державу надати учасникам ринку рекомендації з методики блокування санкційних російських ресурсів, оскільки з технічного боку операторам і провайдерам виконати поставлене завдання важко.

«Прошу ще раз ініціаторів цього указу дати роз'яснення, в які терміни це рішення має бути виконане і як це має бути виконано з технічної точки зору», - сказав Федієнко.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С». Доступ до російських соціальних мереж буде обмежений у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

За оцінками глави Інтернет Асоціації України Олександра Федієнка, оператори не зможуть швидко заблокувати зазначені ресурси, оскільки це складна процедура, що потребує великих фінансових витрат.