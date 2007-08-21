Росія допрацює стратегію оволодіння реакцією термоядерного синтезу

Перший віце-прем`єр уряду Російської Федерації Сергій Іванов доручив урядові до 1 жовтня 2007 р. допрацювати стратегію оволодіння реакцією термоядерного синтезу і в остаточному узгодженому вигляді подати її на розгляд кабінету міністрів. Таке доручення перший віце-прем`єр дав минулого тижня на засіданні уряду.

"Стратегія має бути максимально конкретною, це має бути фактичний план руху вперед і технічно, і фінансово, і він повинен бути максимально прагматичний", - сказав С.Іванов. Також перший віце-прем`єр доручив додати в стратегію заходи для забезпечення підготовки кадрів і врахувати питання безпеки як ядерної, так і екологічної.

Стратегія передбачає до 2050 р. обсяг фінансування у розмірі 515 млрд крб. При цьому до 2015 р. планується створити дослідну електроустановку, що використовує енергію реакції термоядерного синтезу, до 2030 р. - створення демонстраційної станції і після закінчення програми створення промислової станції, що використовує енергію термоядерного синтезу.

Досягнення електричної потужності в 1 Гвт на першій термоядерній електростанції до середини сторіччя дозволяє розраховувати на подальше зростання обсягів виробництва на термоядерних станціях до 100 і більш Гвт до кінця століття. Значна частка термоядерної енергії (до 50%) може бути спрямована на генерацію водню як екологічно чистого енергоносія.

Запропонований і вперше реалізований в Росії у середині XX століття принцип магнітного утримання термоядерної плазми в установках типу "Токамак" (за першими літерами слів "тороїдальна камера, магнітна котушка") нині ліг в основу світової стратегії робіт із створення енергетичного термоядерного реактора.

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