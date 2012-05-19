Приватна фірма захопила ринок космічних перевезень

Космічний корабель Dragon, розроблений американською компанією SpaceX, вирушить сьогодні вдень з космодрому на мисі Канаверал в експедицію на Міжнародну космічну станцію.

У разіуспіху вінстанепершим приватним кораблем, який причалив доМКС.



Саме "приватники" повиннізабезпечити СШАнезалежнийдоступнанавколоземнуорбітупісля припиненняпольотівшатлів.Кількаамериканськихфірмбрали участьвпрограміНАСАCommercial Orbital Transportation Services(COTS),але реальнийкосмічнийчовниквдавсятількиSpaceX.



Угрудні 2010 рокуDragonздійснив першийполітнаорбіту іуспішноприводнивсявТихомуокеані.ТакимчиномSpaceXсталапершою приватноюкомпанією, що вивелавкосмоскорабель іуспішноповернулайогонаЗемлю- те,що ранішевдавалосялише трьомдержавам- США, Росії таКитаю, зазначаєРІА "Новости". Нинішній- другий- політрозглядаєтьсяяквипробувальний.Фахівцімають намірперевіритивсі системиі проведутьбагатоступеневупроцедурузближенняз космічноюстанцією.



Dragon, здатнийвиводитинанавколоземнуорбіту6тоннвантажуі повертатиз орбіти3тонни,вцей політвізьмелише520 кг: кількакоробокзнекритичнимобладнанням, ноутбуки, батареї, одягта їжу- 117стандартнихобідів.

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