Українська антипіратська асоціація висунула звинувачення сайту fs.to

16:57, 16 жовтня 2013
Наука та IT
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Основні претензії до файлообмінника в тому, що на сайті регулярно розміщувалися піратські копії нових фільмів, в той час як вони демонструвалися в кінотеатрах.

Пірати, прапор / Фото: ТСН

Сайт популярного файлообмінника fs.to недоступний для користувачів. За інформацією видання «Капітал», 15 жовтня 2013 р., близько першої години дня співробітники Міністерства внутрішніх справ вилучили сервери файлообміннніка.

Всього, за даними джерела, в Україні перебувало 48 серверів, на яких зберігалося понад 50 тис. годин відео і аудіофайлів.

Сервери були вилучені внаслідок скарги Української антипіратської асоціації, що представляє інтереси компаній-правовласників з Європи та США, додає джерело.

Глава Української антипіратської асоціації Володимир Ілінг розповів виданню AIN.UA, що основні претензії до файлообмінника FS.to (колишній FS.ua) полягали в тому, що на сайті регулярно розміщувалися піратські копії нових фільмів, у той час як вони демонструвалися в кінотеатрах.

За словами Ілінга, якщо з іншими інтернет-ресурсами можна було домовитися про видалення неліцензійного контенту, то FS.to навідріз відмовлявся від співпраці. «Ми кожного місяця направляємо до міліції список з 30-40 піратських сайтів і просимо вжити заходів» , - каже Володимир. Конкретні сайти, які присутні в цьому списку Ілінг не назвав.

Кримінальну справу проти FS.to було заведено приблизно півроку тому за статтею 176 ч.2 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав». Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в грошовому еквіваленті - від 3400 до 13 600 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, фонограм, програм мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації, а також обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.

Директор юридичної компанії «Віндекс», що представляє інтереси правовласників, Павло Миколюк розповів, що юридичних претензій до файлообмінника на момент вилучення серверів у них не було. «Але якщо в ході експертизи на серверах FS.to знайдуть неліцензійний контент, ми будемо захищати інтереси наших клієнтів у судовому порядку» , - зазначив Миколюк .

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