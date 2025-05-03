За розрахунками, заснованими на параметрах орбіти, район падіння уламків майже повністю проходить над сушею.

На Землю впаде радянський міжпланетний космічний апарат вагою майже 500 кг. Станеться це, за різними підрахунками, між 8 і 14 травня.

Це посадковий модуль станції "Космос-482", запущеної 1972 року до Венери, але вона залишилася на орбіті Землі, пише Бі-бі-сі. Це сталося через аварію розгінного блоку, який припинив працювати раніше, ніж було розраховано.

Після цього станцію назвали "Космос-482" - під цією назвою в СРСР приховували невдалі пуски, видаючи їх за успішне виведення на орбіту космічного апарату.

Відео дня

Вага модуля, що спускається, як зазначено на сайті NASA, становить 495 кг. Як зазначило видання, проблема в тому, що "Космос-284" падатиме на Землю безконтрольно, і, що особливо небезпечно, він, ймовірно, не повністю згорить в атмосфері. Річ у тім, що посадковий модуль був розрахований на посадку на Венері, а ця планета має щільнішу атмосферу, на ній вища температура, тому станція може витримати суворіші умови під час посадки.

За словами автора телеграм-каналу "Техаський вісник", присвяченого космічним пускам, Георгія Трішкіна, через це тепловий екран і герметичний відсік переживуть вхід в атмосферу.

Він зазначив, що, за розрахунками, заснованими на параметрах орбіти, район падіння уламків майже повністю проходить над територією Єгипту, Сирії, Туреччини та Азербайджану, тому є ризик потрапляння в житлові райони.

Інші новини про космос

У NASA пообіцяли мільйони євро тому, хто допоможе утилізувати фекалії на Місяці. Майже сотню пакетів із відходами на супутнику Землі залишили астронавти двох місій.

Вас також можуть зацікавити новини: