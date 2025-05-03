На Землю впаде радянський міжпланетний космічний апарат вагою майже 500 кг. Станеться це, за різними підрахунками, між 8 і 14 травня.
Це посадковий модуль станції "Космос-482", запущеної 1972 року до Венери, але вона залишилася на орбіті Землі, пише Бі-бі-сі. Це сталося через аварію розгінного блоку, який припинив працювати раніше, ніж було розраховано.
Після цього станцію назвали "Космос-482" - під цією назвою в СРСР приховували невдалі пуски, видаючи їх за успішне виведення на орбіту космічного апарату.
Вага модуля, що спускається, як зазначено на сайті NASA, становить 495 кг. Як зазначило видання, проблема в тому, що "Космос-284" падатиме на Землю безконтрольно, і, що особливо небезпечно, він, ймовірно, не повністю згорить в атмосфері. Річ у тім, що посадковий модуль був розрахований на посадку на Венері, а ця планета має щільнішу атмосферу, на ній вища температура, тому станція може витримати суворіші умови під час посадки.
За словами автора телеграм-каналу "Техаський вісник", присвяченого космічним пускам, Георгія Трішкіна, через це тепловий екран і герметичний відсік переживуть вхід в атмосферу.
Він зазначив, що, за розрахунками, заснованими на параметрах орбіти, район падіння уламків майже повністю проходить над територією Єгипту, Сирії, Туреччини та Азербайджану, тому є ризик потрапляння в житлові райони.
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