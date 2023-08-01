Фахівці намагаються відновити звʼязок із апаратом.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) втратило звʼязок із космічним зондом Voyager 2. Причиною стала помилка в командному пункті – з Землі відправили невірну вказівку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Два тижні тому диспетчери NASA відправили апарату помилкову команду. Через це антена розвернулася від Землі на два відсотки. Цього вистачило, щоб Управління втратило звʼязок із зондом.

Фахівці NASA спробують упіймати сигнал цього тижня. Робитимуть це за допомогою антени в Австралії. У разі провалу науковцям доведеться чекати до жовтня – тоді Voyager 2 автоматично змінить налаштування і сам відновить звʼязок.

Зазначається, що Voyager 2 – один із найвіддаленіших космічних кораблів людства. Його запустили 46 років тому для досліджень дальніх планет.

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