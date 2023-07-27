У Конгресі відбулися слухання на тему НЛО.

Влада США має зразки "нелюдських" біологічних речовин, зібрані в місцях "падіння НЛО". Про це розповів колишній співробітник американської розвідки Девід Груш на відкритих слуханнях у Конгресі з проблеми НЛО.

Груш підкреслив, що він вважає за краще використовувати термін "нелюдський", а не "інопланетний". За його словами, крім "нелюдських" біозразків влада США заволоділа "нелюдськими" транспортними засобами.

На запитання, чи були також знайдені "пілоти, які пілотували цей корабель", Груш сказав, що "біозразки прийшли з деяких виявлених місць аварій, так". На уточнююче питання, чи дійсно були виявлені саме "нелюдські" біозразки, Груш відповів ствердно.

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"Не людські. Це була оцінка людей, безпосередньо знайомих з програмою, з якими я говорив, які в даний час все ще беруть участь в програмі", – заявив він.

Груш зазначив, що особисто він не зустрічав феномен НЛО, але запевнив, що йому відомо про "кількох колег", які постраждали від НЛО. Також він заявив, що провів інтерв'ю з 40 свідками за чотирирічний період.

Він сказав, що керував зусиллями Міністерства оборони з аналізу повідомлень про спостереження НЛО і був проінформований про програму, спрямовану на збір і відновлення розбитих космічних кораблів. За його словами, Ця програма виконувалася десятиліттями і переховувалася США.

На запитання, чи має уряд США інформацію про позаземне життя, Груш заявив, що США, ймовірно, знали про "нелюдську" діяльність з 1930-х років.

У свою чергу Пентагон спростував твердження Груша про приховування інформації. Прес-секретар Міноборони Сью Гоф заявила, що слідчі не виявили "будь-якої інформації, що піддається перевірці, що підтверджує твердження про те, що будь-які програми, що стосуються володіння або зворотного проектування позаземних матеріалів, існували в минулому або існують в даний час".

Пошуки НЛО

У червні NASA вперше відкрито розповіли про хід досліджень невпізнаних аномальних об'єктів або явищ. Вони зізналися, що вивчили понад 800 повідомлень про невідомі літаючі об'єкти, з яких лише невелика частина не піддається науковому поясненню.

Два роки тому Пентагон теж опублікував звіт, в якому заявив, що у Міноборони США немає пояснень появи десятків невстановлених літаючих об'єктів, які помітили військові пілоти. Всього у Пентагону накопичилося вже півтори сотні зафіксованих випадків, які так і не вдалося пояснити.

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