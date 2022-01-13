Наразі усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

Український супутник "Січ-2-30" був успішно виведений на орбіту та з ним вже встановили зв'язок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Наразі усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

"Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі", - написав президент.

Зеленський розповів, що дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

За його словами супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня, о 17:25 за Києвом, компанія Ілона Маска SpaceX запустила український супутник "Січ-2-30" у космос. Згодом він відділився від ракети Falcon 9 та вийшов на земну орбіту.

Запуск супутника "Січ-2-30": що відомо

У квітні минулого року Кабінет міністрів погодив фінансування робіт зі створення та запуску цього супутника, які були розпочаті в 2013 році, а в 2015 році було прийнято рішення, що його за свій рахунок добудує конструкторське бюро "Південне" (вартість робіт оцінено в 98 млн грн).

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

Супутник "Січ-2-30" є модифікацією супутника "Січ-2", запущеного в 2011 році.

Супутник дасть змогу отримувати й досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів. Просторове розділення "Січ-2-30" — 7 метрів.