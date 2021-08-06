На думку вчених, для того, щоб планета встала на поріг катастрофи, досить виверження до 6 балів.

Вчені з Кембриджу визначили вулкани на планеті Земля, які можуть призвести до катастрофи. За їхніми словами, найнебезпечніше, що може статися – це ефект доміно, який можуть запустити помірні виверження.

Про це пише Nature Communications.

На думку авторів, на планеті є сім критичних точок, які знаходяться на півночі Тайваню, на Індонезійському архіпелазі, в Південно-Східній Азії, в Середземному морі, Північній Атлантиці, на північному заході США, на кордоні між Китаєм і КНДР та в Північній Африці. У зазначених регіонах скупчення невеликих активних вулканів знаходиться поруч з важливою інфраструктурою.

Якщо об'єкти інфраструктури в цих регіонах будуть паралізовані через виверження "до 6 балів", то це призведе до катастрофічних глобальних результатів. Наприклад, жителів планети чекає неврожай, порушення поставок в торгових мережах, перебої з транспортом, обрив комунікацій, проблеми у фінансовій системі, що в сукупності призведе до політичної нестабільності.

Читайте такожВчені "розбудили" на дні океану мікробів, яким 100 мільйонів роківЯк аргумент до своєї теорії вчені нагадали про події 2010 року в Ісландії. Через 4-бальне виверження вулкана Ейяф'ятлайокудль, який знаходиться поруч з транспортною авіамагістраллю Європа-США, закрили повітряний простір. Тоді світова економіка зазнала збитків на загальну суму в 5 мільярдів доларів. Водночас більш потужне виверження Пінатубо на Філіппінах в 1991 році через віддаленість від інфраструктури завдало шкоди в розмірі менше однієї п'ятої від вулкана в Ісландії.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені змоделювали ситуацію різкої зупинки Землі. На їхню думку, це призведе до глобальної катастрофи.

Автор: Анастасія Горбачова