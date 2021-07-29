Стовп попелу піднявся на 4,5 кілометра.

На Суматрі активізувався вулкан Сінабунг.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, стовп диму піднявся на 4,5 кілометра. А найближчі міста присипало вулканічним попелом. Лави поки немає, однак це лише питання часу, кажуть сейсмологи.

Нагадаємо, попередній раз вулкан вивергався у травні цього року. Тоді щільний темний шлейф попелу піднявся на висоту приблизно 6 кілометрів і змістився на схід та південь. Вибух також викликав пірокластичні потоки (гравітаційні масові потоки) на південно-східному схилі, досягнувши довжини не менше 3 кілометрів. Того разу виверження тривало не менше 11 хвилин.

Вулкан Сінабунг прокинувся 11 років тому після чотирьох століть сплячки. Відтоді він періодично вивергається, через що вже загинули 25 людей. А 30 тисяч місцевих відселили якомога далі від гори і нікому не радять наближатися до неї ближче, ніж на п'ять кілометрів.

Вулкан Ебеко на Курилах

Як повідомляв УНІАН, на Курилах активізувався вулкан Ебеко. Напередодні він випустив стовп попелу на висоту двох кілометрів. Шлейф попелу розтягнувся від вулкана на 10 км у південному напрямку.

Автор: Катерина Лиманська