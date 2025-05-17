Дослідження показує, що у зразка археоптерикса віком 150 млн років було особливе пір'я для польоту.

Вчені з Польового музею Чикаго виявили, що скам'янілість археоптерикса розміром з голуба в їхній колекції показує низку раніше невідомих особливостей, коли йдеться про найбільш ранніх відомих птахів, зокрема, пір'я, крила, ноги і голову птаха.

Скам'янілість є одним із найбільш добре збережених і найбільш повних із 14 відомих викопних зразків, ідентифікованих з 1861 року, пише Fox News.

Перша скам'янілість археоптерикса, яка показала риси, схожі на рептилій і птахів, підтвердила ідеї Чарльза Дарвіна про еволюцію і показала, що птахи походять від динозаврів.

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Нове дослідження змогло розрізнити м'які тканини в чиказькій скам'янілості за допомогою ультрафіолетового світла, тоді як КТ-сканування дало змогу вченим побачити деталі, які все ще закарбовані в породі. Дослідження показало, що через 164 роки після виявлення першого викопного археоптерикса, є ще більше інформації про істоту, яка полетіла в юрський період 150 млн років тому.

Анатомічні риси показали, що, хоча археоптерикс міг літати, він, імовірно, проводив більше часу на землі і, можливо, міг лазити по деревах.

Науковці зазначили, що скам'янілість засвідчила наявність спеціального пір'я, званого третинним, на обох крилах. Терціальне пір'я прикріплене до плечової кістки у верхній частині крила і також є найвнутрішнішим маховим пір'ям, пояснили вчені.

Однак у динозаврів з невеликим оперенням не було третинного пір'я. Дослідники заявили, що відкриття внутрішніх крил, виявлених у багатьох сучасних птахів, припускає, що третинне пір'я еволюціонувало спеціально для здатності літати.

"Щоб створити підйомну силу, аеродинамічна поверхня має бути безперервною з тілом. Отже, для того, щоб політ з використанням оперених крил еволюціонував, динозаврам довелося заповнити цю прогалину, як ми бачимо на прикладі археоптерикса", - сказав палеонтолог Польового музею Джинґмай О'Коннор.

"Хоча ми вивчаємо археоптерикса понад 160 років, багато базової інформації все ще залишається спірною. Це птах? Чи міг він літати? Присутність третинних опор підтверджує інтерпретацію, що відповідь на обидва ці питання - "так"", - пояснив О'Коннор.

У цього виду також є м'які тканини на крилах, що говорить про те, що перший і третій пальці були рухомими і могли використовуватися для лазіння. М'які тканини на подушечках пальців ніг змусили вчених припустити, що археоптерикс проводив більшу частину свого життя на землі і мав обмежені можливості для польоту.

Ще однією особливістю, виявленою вченими, було піднебіння рота, яке підтверджує, що череп археоптерикса був нерухомим, на відміну від багатьох сучасних птахів. Але є свідчення перших стадій еволюції ознаки, що дозволяє дзьобу рухатися незалежно від черепної коробки, як це спостерігається у сучасних птахів.

Чиказька скам'янілість має єдиний хребет археоптерикса, який включає два крихітних хребця на кінчику хвоста, показуючи, що всього було 24 хребця, на один більше, ніж вважалося раніше.

"Цей зразок, можливо, найкращий археоптерикс із коли-небудь знайдених, і ми дізнаємося від нього безліч нових речей", - поділився О'Коннор.

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