У справі вбивств на Майдані оголошено підозру 14 особам - Горбатюк

Стосовно 7 осіб обвинувальні акти скеровані до суду.

У справі щодо подій на Майдані 18 лютого 2014 року загалом оголошено про підозру 14 особам. Серед них Янукович, Захарченко, Гриняк, а також колишнє керівництво поліції та "Беркуту".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Начальник Управління громадської безпеки Національної гвардії України Володимир Гриняк вже ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження, у якому він є підозрюваний, зокрема, у протидії мирним зібранням під час подій на Євромайдані у Києві 18 лютого 2014 року.

"Стосовно 7 осіб обвинувальні акти скеровані до суду. І у нас один із підозрюваних на теперішній час знайомиться з матеріалами кримінального провадження. Йому оголошено про завершення (досудового розслідування - УНІАН). І він знайомиться. Судом обмежений в ознайомленні. Суд встановив строк - до травня. Це - колишній заступник начальника Департаменту громадської безпеки, а на теперішній час начальник Управління громадської безпеки Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ", - сказав він.

Читайте такожГПУ оголосила підозри особам, які стріляли у правоохоронців під час ЄвромайдануЗа його словами, слідство вже оголосило у цьому епізоді підозри 14 особам.

«Якщо говорити про першу частину 18 лютого, то на сьогодні (крім того, що встановлено факти вбивств 11 осіб і понад 500 отримали вогнепальні поранення) за цими подіями розслідувалося 17 кримінальних проваджень. Загалом повідомлено про підозру 14 особам. Це, починаючи з колишнього президента, міністра внутрішніх справ, його заступника, керівництва київської міліції, керівництва "Беркуту" - як київського, так і інших областей - і ряду співробітників "Беркуту", - зазначив Горбатюк і уточнив, що 6 підозрюваних перебувають у розшуку.

Як повідомляв УНІАН, екс-начальника Департаменту громадської безпеки МВС, а нині керівника Управління громадської безпеки Нацгвардії Гриняка підозрюють у протидії мирним зібранням, перевищенні влади та виплаті бійцям спецпідрозділу МВС «Беркут» «премій».

Як раніше заявляв Горбатюк, під час Майдану «беркутівці» та представники інших правоохоронних підрозділів отримали готівкою із «чорної каси» 50 мільйонів гривень «премій» за протистояння мітингувальникам.

Читайте такожУ "справах Майдану" покарання відбуває одна людина - ГПУ«Згідно з показаннями окремих свідків, у грудні 2013 року — лютому 2014 року в кабінеті Гриняка розмір лише однієї виплати склав 600-800 тисяч гривень, які адресувалися підлеглим підрозділам, по 5 тисяч гривень офіцерам і по 3 тисячі – рядовим. Такі виплати здійснювалися регулярно, і ми маємо дані, що загальна сума виплат — понад 50 мільйонів гривень”, - сказав Горбатюк. За його словами, у слідства є показання бійців, які отримували ці гроші під розписки.

У грудні 2016 року прокурори у Печерському районному суді Києва клопотали про тримання Гриняка під вартою, однак суд відпустив його на поруки двох народних депутатів. Депутати заявили, що Гриняк нібито співпрацював з сотнями «Самооборони Майдану», інформуючи їх про плани правоохоронців стосовно акцій протесту. Також суд не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення Гриняка від посади начальника Управління громадської безпеки Нацгвардії.