Горбатюк: у справах Майдану розшукують 91 особу

У розшуку в справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 людина.

Про це заявив голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю виданню «Тиждень».

«Зараз у розшуку, якщо мова про справи, які веде наш департамент, перебуває 91 особа. Ми розслідуємо загалом понад 100 кримінальних проваджень. Це понад 3,4 тисячі епізодів злочинних дій, які об’єднані в ці провадження», — сказав він.

Ці провадження департамент групує за подіями. Наприклад, розгін студентів 30 листопада 2013 року, де загалом 130 постраждалих, об’єднано в одне провадження. Так само з усіма іншими епізодами.

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За словами посадовця, є і окремі епізоди, що вчинялися не під час піків протистояння. Серед них — побиття Тетяни Чорновол, викрадення та катування Юрія Вербицького, Ігоря Луценка.

У 2017 році до суду надійшло 27 завершених справ, пов’язаних із подіями Революції гідності, про підозру повідомлено ще 33 особам.

За весь час розслідувань про підозру повідомили 26 слідчим, 16 прокурорам і 16 суддям. Щодо 13 суддів, 21 слідчого і 12 прокурорів до суду передані обвинувальні акти. Водночас жодного обвинувального вироку поки немає.

Нагадаємо, 26 грудня Шевченківський районний суд Києва відпустив обвинувачених у замаху на вбивство учасників Євромайдану 18 лютого 2014 року.