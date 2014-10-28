Осінь без дощів: завтра в Україні знову буде сонячно та морозно
29 жовтня масштабна область високого атмосферного тиску зі сходу обумовить в Україні суху погоду, лише у Криму хмарно може стати причиною невеликого дощу.
Температура повітря вночі очікується в межах 2-10 градусів морозу, вдень потеплішає до +1+7, на півдні та на Закарпатті до +10 градусів, повідомляє Opogode.ua.
У західній частині передбачається суха погода. Температура повітря вночі-2-8, місцями до -10, вдень +2+8, на Закарпатті до +10 градусів.
У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі-2-9, місцями -10, вдень +2+8 градусів.
У центральних областях - суха ясна погода. Температура повітря вночі-2-8 градусів, вдень +3+9 градусів.
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На сході України переважатиме холодна суха повітряна маса. Температура повітря вночі 3-10 градусів, вдень 0+ 6 градусів.
У південній частині опадів не очікується, лише в Криму місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень +4 до+10, у Криму вночі 0+5, вдень +7+12 градусів.
У Києві 29 жовтня буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 4-8 градусів, вдень +4+ 6 градусів.
Вітер в Україні очікується східний і південно-східний, 5-12 м/с.