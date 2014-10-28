В Луганській ОДА просять допомоги у пошуку 49 зниклих безвісти

Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, до губернатора регулярно звертається велика кількість місцевих жителів, чиї родичі стали жертвами викрадань, пограбувань, розбоїв і заволодіння майном (в основному автомобілями) з боку бандитських формувань терористичної організації "Луганська народна республіка".

Тому Москаль передав місії ОБСЄ список з 35 жителями області, які, за даними українських правоохоронців, викрадені різними бандформуваннями ЛНР і перебувають під їх контролем.

"Люди пишуть заяви і до правоохоронних органів, але допомогти їм надзвичайно важко, оскільки українські силовики не мають доступу до контрольованих «ЛНР» територій, і не можуть проводити там слідчі і оперативно-розшукові дії. Ситуація різко загострилася в жовтні – з початку місяця до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 64 заяви про викрадання або зникнення людей", - сказано в повідомленні.

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Крім того, у зв'язку з щоденними зверненнями до губернатора родичів потерпілих, голова ОДА направив письмове звернення до міністра оборони Полторака і начальника Генштабу Збройних сил Муженка з проханням підтвердити або спростувати, чи знаходяться (або знаходилися) в приміщеннях в/ч 0264 восьмеро жителів Сєверодонецька, Лисичанська, Щастя і Станиці Луганської, серед яких один депутат Сєверодонецької міськради і дві робітниці ТЕС в місті Щастя.

Також Москаль звернувся до голови СБУ Наливайченка з проханням повідомити, чи затримувалися працівниками СБУ шестеро жителів Сєверодонецька.