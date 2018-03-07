Melovin розповів про підготовку до Євробачення-2018 (фото, відео)

Співак хоче, щоб його виступ був справжнім, а не пластмасовим, а його самого запам'ятали в Європі.

Melovin, який представить Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018» в Лісабоні, розповів про підготовку до конкурсу та чого очікує від свого виступу. Про це він заявив під час прес-конференції в УНІАН.

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За словами співака, наразі триває активна підготовка до конкурсу та активні репетиції. «Я забуваю, що таке сон. Але я не переймаюся стосовно цього. Тривають репетиції, дуже мало часу залишається на свої потреби, на спілкування з рідними… Мені це все подобається. Я знав, що буде саме такий графік», - сказав він.

MELOVIN, не розкриваючи деталі, пообіцяв, що деякі зміни його номеру до конкурсу будуть: «Нікому не розказую, що буде змінюватися у постановці. Так, щось буде змінюватися… Я знаю, що вогонь буде, око буде. А далі подивимося, тому що хочеться, по-перше, щоб виступ у Лісабоні був справжнім, а не пластмасовим. Щоб це було правильним. А що буде змінюватися, не хочу розповідати, я люблю інтригу».

«Немає спеціального меседжу для Європи. У мене є тату, де написано Brave, Love. Freedom (Хоробрість, Любов, Свобода). Мені здається, це три речі, які повинні бути у кожного з нас… Дуже багато речей, які збивають тебе від твоєї мрії, відштовхують від цього... Тому мені здається сам меседж, який я хочу донести слухачу в Європі, категорії людей, які зможуть мене почути, зрозуміти: мені хочеться, щоб люди йшли до своєї мети, своєї мрії, мали змогу втілювати в реальність свої мрії. Мені здається мрії нами керують мрії», - пояснив також співак.

MELOVIN також прокоментував прогнози букмекерів, які зараз анонсують йому 23 місце: «Зовсім не хвилює. Друге місце, якщо я не помиляюся, це Болгарія, яка ще навіть не визначилася з піснею. Тому думка букмекерів важлива, але не зараз. Думати про букмекерів ще зарано».

Про обіцянку привезти перемогу MELOVIN додав: «Перемога є різна. Важлива інша річ… Важливо запам'ятатися Європі… Мені важливо, щоб мене там запам’ятали, щоб пісню там співали потім… Місце – це відносна річ. Іноді друге місце може бути гучнішим, ніж перше».

Як повідомляв УНІАН, у фіналі національного відбору від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2018» переміг співак MELOVIN.

Журі віддало виконавцю п'ять балів, а глядачі - найвищий бал - шістку.

Переможцем «Євробачення-2017», фінал якого пройшов у Києві 13 травня 2017 року, став представник Португалії Сальвадор Собрал. Український гурт O.Torvald зайняв 24 місце.

«Євробачення-2018» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.