Руслана влаштувала пікантну фотосесію на снігу (відео)

За словами Руслани, танцюючи на снігу, вона думала, що востаннє відчуває його морозну свіжість.

Українська співачка Руслана показала, як проводжала зиму у купальнику.

Читайте такожЛідер гурту "Тартак" розповів, чому відвертий фотосет з ним може стати найбільш "антиеротичним"На фото виконавиця постає у самому купальнику, стоячи босоніж на снігу. Відповідні світлини опубліковані на її сторінці у Facebook.

"Весна на снігу... Моя фотосесія тривала досить довго. Але я не встигла замерзнути, бо мене зцілювали промені сонця і подих весни, що скоро забере холод зими назавжди", - йдеться у її повідомленні.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка нещодавно втретє стала мамою, показала відверті фото у мережі. Вона постала у грайливому образі з афрокосичками. Так, на фотографіях її можна побачити у стрингах, білій блузці та чорній шубі.