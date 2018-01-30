У стрингах та шубі: Кім Кардашян показала пікантні фото

Кардашян влаштувала пікантну фотосесію, якою поділилася в Instagram.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка нещодавно втретє стала мамою, показала відверті фото у мережі.

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Вона постала у грайливому образі з афрокосичками. Так, на фотографіях її можна побачити у стрингах, білій блузці та чорній шубі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у сім’ї зірки реаліті-шоу Кім Кардашян та її чоловіка репера Каньє Веста народилася третя дитина від сурогатної матері.

У Кардашян і Веста двоє дітей. Світська левиця народила сина 5 грудня 2015 року. Її донька Норт народилася 15 червня 2013 року.