Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

У цьому році свято відзначають вдруге.

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. В цей день у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

Верховна Рада 17 січня 2017 року ухвалила постанову №4261 про встановлення в Україні Дня українського добровольця. У цьому році свято відзначають вдруге.

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На своїй сторінці у Facebook привітав зі святом президент Петро Порошенко.

"Сьогодні ми згадуємо українських патріотів, які з початку подій на Сході України добровільно викликались боронити державу від російського агресора, доти не маючи жодного відношення до армії. Дякую всім воїнам-добровольцям, які набувши безцінного бойового досвіду, вступили до лав ЗСУ, Національної гвардії та Нацполіції, або займають активну громадянську позицію в цивільному житті. Усім, хто обрав почесну справу – служити своїй Батьківщині", - написав Порошенко.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував "кожному воїну за його подвиг!".