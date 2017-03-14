В Україні сьогодні вперше відзначають День добровольця

Як відомо, Верховна Рада 17 січня 2017 року ухвалила постанову №4261 про встановлення в Україні Дня українського добровольця.

Свято встановлене з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

"День українського добровольця – це свято справжніх патріотів. Людей, котрі свідомо, за покликом серця в скрутний для своєї держави час стали на захист її суверенітету та територіальної цілісності", - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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Також голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав українських добровольців з їхнім і святом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання парламенту.

Голова ВР нагадав, що 14 березня було проголошено Днем українського добровольця. "Сьогодні ми вперше відзначаємо це свято", - сказав спікер.

Парубій зауважив, що "весною, влітку 2014 року добровольчі батальйони врятували незалежність України".

"Міжнародний воєнний злочинець Путін, готуючи збройну агресію проти України, здається, врахував усе, окрім незламного духу українського народу, українських добровольців, українських волонтерів. Добровольчі батальйони зірвали плани агресора", - сказав голова ВР.

Він також додав, що добровольці стали ідеологічною основою для відродження Збройних сил України.