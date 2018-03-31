В Одесі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО бійцю Попику

Боєць загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання.

В Одесі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО 31-річному бійцеві Сергію Попику, який працював на державному підприємстві «Одеська залізниця».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, в урочистій церемонії, що відбулася в п'ятницю, 30 березня, взяли участь начальник Одеської дирекції залізничних перевезень Рустам Рустамов, представник Дорожнього комітету профспілок Іван Юхимчук, колеги, друзі, родичі героя.

Присутні вшанували пам'ять бійця хвилиною мовчання. Завершився захід покладанням квітів до меморіальної дошки.

Свій трудовий шлях на залізничному транспорті Попик почав у 2006 році монтером шляху. Згодом працював на різних посадах у колійному господарстві. У серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією. 8 січня 2015 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Березове Мар'їнського району Донецької області.

У прес-службі зазначили, що з початку проведення антитерористичної операції загинули 11 одеських залізничників.