Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день

09:29, 06 квітня 2018
Суспільство
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Страсна п'ятниця – найскорботніший день для християн у році / фото УНІАН

У цей день християни світу згадують про смерть Христа, а також страждання, які йому довелося перенести, щоб врятувати людство.

Велика п'ятниця - день суворого посту в християнстві. Віруючі повністю відмовляються від їжі до моменту винесення в храм плащаниці, а з цього моменту дозволяється тільки вода і хліб.

Вважається, що не можна працювати на землі і по дому. Гучні застілля виключені. Якщо на Страсну п'ятницю випав день народження або інше сімейне свято, святкування краще перенести на інший день.

У Страсну п'ятницю не прийнято співати, гуляти й веселитися – вважається, що людина, яка веселилася у Велику п'ятницю, весь рік плакатиме.

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Вважається, що в Страсну п'ятницю не слід торкатися до гострих і ріжучих предметів. Рекомендується нічого не різати. Також прийнято вважати, що у цей день не слід робити стрижку, фарбування волосся та інші косметичні процедури.

Як повідомлялося, вже через кілька днів православні християни будуть святкувати Великдень.

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Теги: #Великдень