У Великодню ніч у Дніпрі працюватиме громадський транспорт

Кількість машин зменшиться, порівняно зі звичайним графіком, а інтервал руху становитиме приблизно 30 хвилин.

У Дніпрі у Великодню ніч з 22-ї години 7 квітня до 6-ї години 8 квітня працюватиме громадський транспорт.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпровської міськради.

Свою роботу продовжать автобусні маршрути № 4, 9, 10, 38, 43, 57А, 76, 82, 87А, 101А, 113, 124А, 125, 136А, 146А, 146Б, 155, 156, 157А. Кількість машин зменшиться, порівняно зі звичайним графіком, а інтервал руху становитиме приблизно 30 хвилин.

Крім цього, вночі курсуватимуть тролейбуси № 1, 2, 3, 12, 16, 20, а також трамваї № 1, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19.

На Великдень транспорт працюватиме у звичайному режимі.