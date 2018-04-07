На Великодні свята чергування нестимуть понад 7 тисяч рятувальників

У разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки.

На Великодні свята нестимуть чергування понад 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а в разі необхідності ця кількість зросте вдвічі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, повідомляється, що на період святкування Великодня, починаючи з 9 години 7 квітня до 9 години 10 квітня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби. Безпосередньо у Великодню ніч та 8 квітня рятувальники чергуватимуть у храмах та церквах по всій території України.

Посилена готовність сил і засобів Служби до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов’язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок, під час богослужінь.

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У цей період буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Загалом, до 9-ї ранку 7 квітня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки.

Крім того, організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Великодніх святкувань, та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26 та вертоліт “Єврокоптер”.