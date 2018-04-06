В Україні на Великдень чергуватимуть майже 22 тисячі силовиків та 14 тисяч рятувальників

За даними МВС, найбільш численні великодні заходи відбудуться у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

За порядком в Україні у великодню ніч стежитимуть 21,6 тис. правоохоронців.

Про це повідомила прес-служба МВС з посиланням на інформацію заступника міністра Сергія Ярового. Очікується, що у святкових заходах візьмуть участь майже 9 млн українців.

"У святкову ніч до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 21,6 тисячі правоохоронців. Серед них - тисяча військовослужбовці Національної гвардії», - повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Працівники поліції здійснили обстеження майже 6,9 тисяч культових споруд.

«У святкових заходах візьмуть участь майже 9 млн. громадян. Найчисельніші заходи очікуються на Львівщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині», - сказав Сергій Яровий.

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Крім того, у період з 7 по 9 квітня для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації залучатиметься близько 7 тисяч особового складу ДСНС та 2 тисяч одиниць спецтехніки. А у разі надзвичайної ситуації включно з резервами - близько 14 тисяч працівників та 3,9 тисяч одиниць спецтехніки.

Правоохоронці вже ведуть підготовку до забезпечення безпеки на поминальні дні, які пройдуть 15-17 квітня. Очікується участь близько 4 мільйонів осіб. До забезпечення безпеки планується залучити більше 14 тисяч поліцейських та одну тисячу гвардійців.

Як відомо, 6 квітня християни східного обряду згадують Велику, або Страсну п'ятницю.