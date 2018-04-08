Папа Франциск привітав східних християн з Великоднем

15:57, 08 квітня 2018
Суспільство
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Папа Римський Франциск / ілюстрація REUTERS

«Складаю якнайщиріші привітання нашим братам і сестрам Східних Церков, які сьогодні святкують празник Пасхи згідно з юліанським календарем. Нехай же воскреслий Господь наповнить їх світлом та миром та втішить спільноти, які живуть в особливо важких обставинах», – цитує заяву понтифіка «Радіо Ватикану».

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Нагадаємо, сьогодні православні християни святкують Великдень – Воскресіння Христове. Напередодні до України традиційно доставили Благодатний вогонь з Єрусалима. 

Святкування Великодня присвячене Воскресінню Ісуса Христа після того, як він був розп'ятий за стінами Єрусалиму. Воскресіння є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Франциск#Великдень