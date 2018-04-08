Папа Франциск привітав східних християн з Великоднем

Понтифік побажав, аби воскреслий Господь втішив спільноти, що живуть у важких обставинах.

Папа Римський Франциск привітав східних християн з Великоднем.

«Складаю якнайщиріші привітання нашим братам і сестрам Східних Церков, які сьогодні святкують празник Пасхи згідно з юліанським календарем. Нехай же воскреслий Господь наповнить їх світлом та миром та втішить спільноти, які живуть в особливо важких обставинах», – цитує заяву понтифіка «Радіо Ватикану».

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Нагадаємо, сьогодні православні християни святкують Великдень – Воскресіння Христове. Напередодні до України традиційно доставили Благодатний вогонь з Єрусалима.

Святкування Великодня присвячене Воскресінню Ісуса Христа після того, як він був розп'ятий за стінами Єрусалиму. Воскресіння є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.