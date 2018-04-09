Обливаний понеділок відкриває Світлий тиждень.

Сьогодні, 9 квітня, в Україні відзначають Обливаний понеділок (поливаний, волочильний) – народно-православне свято, яке символізує духовне весняне очищення.

Про це повідомляє 112.ua.

Обливаний понеділок святкують на наступний день після Пасхи. Він відкриває Світлий (або Великодній) тиждень, де кожен день ще із слов'янських часів мав свою назву: понеділок – обливаний, вівторок – купалища, середа – хороводниця, Навський четвер, п’ятниця – прощена, субота – хороводниці, неділя – поминальна.

Раніше в Обливаний понеділок обливали переважно незаміжніх дівчат – це робили їхні кавалери як прояв своєї симпатії і прихованої любові. Залишитися дівчині сухою в Обливаний понеділок вважалося ганьбою. Якщо ж дівчина приходила додому геть мокрою – батьки раділи, адже з'являлася надія на весілля, а значить, треба було вже готувати придане.

Часом дівчата відкуповувалися від хлопців писанками, щоб ті їх не обливали.

Наші предки в цей день занурювалися у водойми, обливали домашніх тварин та цінні речі. Вони вірили, що такі ритуали принесуть багатство і успіх. Облити водою жінку означало "очистити її", а незаміжню дівчину – "наділити ще більшою красою і здоров'ям".

Щоб викликати дощ – поливали водою могилки самогубців і утоплеників (згідно з повір'ям, саме вони панують над дощами).

Цілком прийнятним було обливати всіх без винятку перехожих. У деяких регіонах обливання тривало три дні: у перший день хлопці обливають дівчат, у другій – навпаки, на третій – разом.

Обливали водою і худобу, птицю, бджіл з вуликами, пастухів і коней перед початком польових робіт.

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Хворих на епілепсію, жовтяницю або лихоманку несподівано обливали водою, якої попередньо обмивали ікони або срібні предмети. Якщо підозрювали, що на людину наслали порчу (наврочили), то перед тим як її облити, воду пропускали через клямку. Вірили також, якщо раптово вилити воду на відьму, то вона не зможе нашкодити.

Вважалося, що якщо облити в цей день господиню, то її корова буде давати більше молока.

У деяких регіонах існує звичай, що діти йдуть до хрещених батьків, а ті готують для них подарунки. В інших регіонах все відбувається навпаки: хресні відвідують своїх хрещеників і приносять їм гостинці.

В цілому Обливаний понеділок в різних містах святкують по-своєму (і все-таки переважно у західних областях). З часом це свято стало одним із найулюбленіших серед молоді. Біля водойм часом розгортаються справжні баталії. І незважаючи на те, що цей день не завжди буває теплим, під воду потрапляють як самі бешкетники, так і випадкові перехожі (в цьому і веселощі).

Традиційно склалося, що найбільше люблять відзначати Обливаний понеділок львів'яни. Ось і сьогодні на площі Ринок з 12:00 до 15:00 буде проходити "поливання".

Електротранспорт на площі не буде курсувати, а за самим процесом стежитимуть правоохоронці. У святі зможуть взяти участь усі охочі львів'яни та гості міста, воду можна буде черпати із спеціально змонтованих установок.

Зазвичай при таких дійствах використовується до 20 кубічних метрів питної води.