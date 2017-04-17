Другий день Великодня: як у Києві відзначили обливаний понеділок (фоторепортаж)

У Києві в Мамаєвій Слободі сьогодні відзначали другий день Великодня – обливаний понеділок.

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Козацьке селище за участі фольклорного гурту та неодружених козаків і козачок відтворили обряд, в якому неодружені парубки обливають молодих дівчат водою.

«Для майбутнього чистого міцного шлюбу обливання водою у день Богородиці, яка, як відомо, своїм покровительством допомагає з’єднати у міцну сім’ю молоді закохані серця, в козацькій Україні було обов’язковим, бо ж вважалось очисним», - зазначають організатори свята.

І додають, що обливати водою всіх підряд – це неправильно.