У Києві затримали співробітника суду і екс-прокурора, які "крали будинками"

СБУ спільно з прокуратурою блокували у Києві протиправний механізм відчуження комунального та державного майна через підроблені судові рішення.

У Києві затримали чинного керівника апарату суду та колишнього прокурора, які за підробленими судовими рішеннями незаконно заволоділи комунальним і державним майном.

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Про це повідомили генеральний прокурор Юрій Луценко на сторінці в Facebook та прес-служба СБУ.

"Київська прокуратура спільно з К СБУ викрили і затримали діючого керівника апарату суду і екс - прокурора, які через підроблені судові рішення незаконно заволоділи комунальним і державним майном. В перекладі з офіційного - крали будинками. В минулому році поцупили жилий будинок на вул. Гоголівській, а цього року замахнулися на комплекс будівель Академії педнаук на вул. Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

Луценко зазначив, що підозрюваних затримали в п'ятницю, 13 квітня.

В СБУ зазначили, що спільно з прокуратурою блокували у Києві протиправний механізм відчуження комунального та державного майна через підроблені судові рішення.

"Правоохоронці встановили, що начальник апарату одного із столичних райсудів під керівництвом колишнього працівника регіональної прокуратури організували схему незаконного відчуження нерухомості. Зловмисники оформлювали підроблені рішення районного суду та переоформлювали права власності на державні та комунальні об’єкти. Оперативники спецслужби задокументували факт відчуження ділками понад п’ять тисяч м2 комунальної власності у центральній частині Києва", - повідомили в СБУ.

"Під час обшуків за місцями проживання та роботи організатора і фігурантів справи співробітники СБУ вилучили майже п’ятдесят тисяч доларів США та документацію, що свідчить про проведення протиправної оборудки", - додали в Службі безпеки.