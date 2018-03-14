В Одесі передано до суду справу екс-судді, яка незаконно передала приватним особам бази відпочинку і будинки на березі моря

Протягом 2012-2014 років суддя передала у власність приватним особам дві бази відпочинку на узбережжі Чорного моря, магазин, будинки та інші об'єкти в смт Затока і місті Білгород-Дністровський.

У Одесі завершено розслідування стосовно колишньої судді, яка винесла десять неправосудних рішень щодо відчуження з держвласності майна, зокрема, баз відпочинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, слідчі прокуратури області напередодні завершили досудове розслідування, і прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

Жінка обвинувачується у винесенні десяти завідомо неправосудних рішень у цивільних справах, якими постраждалим завдано збитків у сумі 5 млн грн.

Слідчі встановили, що зазначеним рішенням, ухваленим протягом 2012-2014 років, суддя незаконно визнала право власності на нерухоме майно за фізичними особами.

«Це право власності на дві бази відпочинку на узбережжі Чорного моря, магазин, будинки та інші об'єкти в курортному смт Затока і місті Білгород-Дністровський. Загалом - нерухомість площею понад 5 тис. кв. м», - повідомили в прес-службі.

Як уточнили в прокуратурі, своєю постановою суддя передала третім особам 100% власності «Бази відпочинку Харків» і адміністративні будівлі бази «Зорі Тирасполя».

На даний час неправосудні рішення скасовано судом апеляційної інстанції за скаргами Білгород-Дністровської місцевої прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року в Одеської області екс-судді було повідомлено про підозру у винесенні неправосудних рішень, якими незаконно визнано право власності на бази відпочинку. Повідомлялося, що суддя винесла десять завідомо неправосудних рішень у цивільних справах, якими незаконно визнано право власності на нерухоме майно за приватними особами.