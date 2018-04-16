Гройсман розповів про нові можливості пенсійної реформи

Гройсман повідомив, що уряд розглядає можливість підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але отримували малу зарплату на момент виходу на пенсію.

Започаткована урядом пенсійна реформа дозволила відкрити нові можливості для системного підвищення виплат громадянам, у тому числі військовим пенсіонерам та працівникам з великим стажем і незначним рівнем зарплат на момент виходу на пенсію.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав в ефірі телеканалу «Україна».

Читайте такожУкраїна може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі через Червоний Хрест - Жебрівський

«Це (все, що зроблено) не означає, що в 2017-2018 роках ми провели перерахунок і крапка. Ні! Ми відкрили можливості для системного підвищення виплат для громадян. Зараз ми вирішуємо питання підвищення пенсій тим, хто мав стаж, але виплати були копійчані. Це колгоспники, ті, хто працював в тіні за мінімальні кошти, тощо. Серйозне питання, і ми дамо відповідь», - сказав Гройсман.

У повідомленні нагадується, що реалізація пенсійної реформи розпочалась восени 2017 року. Її ключові новації – збереження віку виходу на пенсію, скасування «зрівнялівки», що є справедливим щодо людей з великим трудовим стажем, скасування оподаткування пенсій та спеціальних пенсій, а також встановлення механізму автоматичного осучаснення пенсій, що знімає будь-які політичні маніпуляції в системі пенсійних виплат.

Вже в жовтні 2017 року підвищені пенсії отримали майже 10 млн осіб. При цьому вдалося не збільшувати дефіцит Пенсійного фонду – за рахунок, в тому числі, збільшення мінімальної зарплати та детінізації зарплат.

У квітні 2018 року уряд реалізував другий крок реформи – осучаснив виплати військовим пенсіонерам. Понад 500 тис. пенсіонерів отримали підвищені пенсії та компенсації. У середньому пенсії підвищено на 1,5 тис. грн.

На початку березня Мінсоцполітики заявило про наміри впровадити законодавчі зміни для того, щоб при нарахуванні пенсії стаж був вагомішим, ніж розмір зарплати, щоб можна було збільшити суми пенсійних виплат людям, які мають великий трудовий стаж, але отримували малу зарплату.