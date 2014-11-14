У вихідні в Україні очікуються нічні заморозки (карта)
15:25, 14 листопада 2014Суспільство
0 0
У вихідні в Україні буде порівняно тепло вдень, уночі подекуди очікується падіння температури до -1°С.
Погода в Україні 15 листопада / Укргідрометцентр
Істотних опадів не очікується, повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу, 15 листопада, найтепліше буде в Криму та на Закарпатті - в Сімферополі денна температура складе від 11 до 13 градусів вище нуля, в Ужгороді - 12-14°С.
На Сході та Півночі температура коливатиметься від 3 до 6 градусів удень, уночі - 1-4 °С.
Погода в Україні 16 листопада / Укргідрометцентр
В неділю дещо похолоднішає. По всій Україні крім півдня та Закарпаття можливі заморозки. Денна температура коливатиметься від 2°С на Сході та Півночі до 8-9 на півдні.
Читайте також"Бабине літо" позаду: з завтрашнього дня температура в Україні почне знижуватися
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter