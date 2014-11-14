У вихідні в Україні очікуються нічні заморозки (карта)

Істотних опадів не очікується, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 15 листопада, найтепліше буде в Криму та на Закарпатті - в Сімферополі денна температура складе від 11 до 13 градусів вище нуля, в Ужгороді - 12-14°С.

На Сході та Півночі температура коливатиметься від 3 до 6 градусів удень, уночі - 1-4 °С.

В неділю дещо похолоднішає. По всій Україні крім півдня та Закарпаття можливі заморозки. Денна температура коливатиметься від 2°С на Сході та Півночі до 8-9 на півдні.

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