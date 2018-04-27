Києвом промчали "швидкі" з пораненими бійцями АТО

Також волонтер опублікувала фотографії поранених військових у госпіталі.

У центрі Києва 27 квітня було помічено велику кількість машин екстреної медичної допомоги з увімкненими "мигалками", які їхали бульваром Лесі Українки у напрямку до Бессарабської площі.

З власних джерел "Обозреватель" дізнався, що карети швидкої допомоги перевозили в Центральний військовий госпіталь поранених бійців АТО, доставлених бортом до Києва.

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Як написала волонтер Київського військового госпіталю Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook, поранені перебувають у важкому стані.

"Києвом знову мчали швидкі з пораненими, прибув новий борт у госпіталь. На передовій загострення, четвертий рік наші захисники віддають свої життя за наше мирне життя. Поранені важкі, є в критичному стані", ― повідомила Юсупова.

Як повідомляв штаб, за минулу добу незаконні збройні формування 52 рази відкривали вогонь на Донбасі. Троє українських військових отримали поранення, ще двоє – бойові травми.