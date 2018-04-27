Ситуація в зоні АТО загострюється: за добу - 52 обстріли, п'ятеро українських військових поранені

Бойовики застосовували міномети, гранатомети, кулемети, озброєння БМП і протитанкові рушниці.

За минулу добу незаконні збройні формування 52 рази відкривали вогонь на Донбасі. Троє українських військових отримали поранення, ще двоє – бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького", - повідомили у штабі.

Також з мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по опорним пунктам біля Лебединського, з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі Верхньоторецького, Пісків, Красногорівки і Шахти "Бутівка".

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Гранатомети різних систем і стрілецьку зброю ворог неодноразово застосував під Авдіївкою, Мар'їнкою, Водяним, а також - Кам'янкою.

"Під вогонь з озброєння БМП потрапили захисники Шахти "Бутівка", з великокаліберних кулеметів - Невельського, Талаківки і Опитного, стрілецької зброї - захисники Ломакиного, Лебединського, Широкиного, Гнутово, Пищевика і Опитного, а неподалік Новомихайлівки і Мар'їнки - вівся снайперський вогонь", - наголосили у штабі.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші укріплення поблизу Зайцевого", - йдеться у звіті.

Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисникам населеного пункту Золоте.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики завдали удару по Зайцевому: пошкоджено дев'ять будинків.