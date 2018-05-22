Руслана розповіла, як карати українських артистів, які гастролюють в Росії

Співачка вважає, що кожен співак має право вирішити, чи виступати йому в Росії, але не варто і забувати про громадянську позицію.

Відома українська співачка Руслана Лижичко зазначила, що українські артисти їдуть заробляти в Росію великі гроші і забувають про свою громадянську позицію.

На питання читача під час чату в "Главреді" про те, як слід чинити по відношенню до тих артистів, які продовжують гастролювати в Росії, незважаючи на війну - штрафувати, позбавляти звань, або змушувати платити спеціальний податок, Руслана відповіла, що це справа і артиста, і його аудиторії.

"Це справа кожного артиста, де йому виступати. Справа в будь-якій аудиторії - сприймати артиста чи ні. Я не вірю в те, що наші артисти їдуть в Росію на благодійні проекти. В більшості випадків це питання заробляння грошей, великих грошей, які їм не приносить шоу-бізнес в Україні", - розповіла Руслана.

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Вона додала, що кожен співак має право вирішити, йому виступати в Росії чи ні, але не варто і забувати про громадянську позицію.

"Це справа кожного співака давати згоду або відмову на той чи інший концерт. Але справа кожного громадянина - не зраджувати свою країну. Ці штрафи треба накладати на їх серця", - зазначила співачка.

Раніше Руслана заявила про наміри знову поїхати на Євробачення.