"Я від цього в шоці": Олег Винник розповів, чому відмовився виступати в Росії

Олег Винник заявив, що єдиною його мрією є мир в Україні.

Популярний український співак Олег Винник прокоментував свою відмову від виступів у Росії. Артист заявив, що не розуміє, як можна їхати до країни-агресора, коли на Донбасі гинуть люди.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Мені постійно пропонують. Ось днями запрошували в Льодовий палац у Санкт-Петербурзі виступити. Будь-які мої умови — тільки приїжджай. Але я не розумію, як можна їхати, коли гинуть люди, коли стільки болю. І колег, які там виступають, не розумію. Я взагалі від цього в шоці!, - заявив співак.

При цьому він також зазначив, що єдиною його мрією є мир в Україні.

"Я хочу, щоб в нашій країні настав мир. Всього іншого я і так досягну", - відповів Винник на питання, про що він мріє.

Повне інтерв'ю читайте в журналі "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, шанувальниці українського співака Олега Винника, який нещодавно заявив, що міг би стати президентом, запевняють, що голос артиста цілюще, а діти засинають під його пісні.